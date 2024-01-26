Строительство газопровода Белогорск - Хабаровск начнется летом

Как сообщила ТАСС заместитель министра по энергетике региона Наталия Жохова, в крае проложат 121,5 км газопровода

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Работы по строительству газопровода Белогорск - Хабаровск в Хабаровском крае начнутся в августе 2024 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра по энергетике региона Наталия Жохова.

"Первоочередной участок газопровода будет построен в Хабаровском крае на межселенных территориях (находящихся вне границ поселений - прим. ТАСС) трех районов - Нанайского, Амурского, Хабаровского. Расчистка предоставленных под проект лесных участков начнется в марте этого года, а сами строительно-монтажные работы - в августе", - сказала Жохова.

По словам замминистра, в Хабаровском крае проложат 121,5 км газопровода. "Со строительством нового газопровода у региона появится возможность транспортировать газ не только с Сахалина, но и из Сибири. Сахалин не сможет обеспечивать растущие потребности регионов Дальнего Востока", - отметила Жохова.

Хабаровский край получает газ по проекту "Сахалин-1", однако действие соглашения на поставку заканчивается в 2025 году, к тому же поставки ограничены объемом в 3 млрд куб. м. За 2022 год регион потребил порядка 2,7 млрд куб. м газа, за 2023 год - свыше 2,9 млрд куб. м, и с развитием потребность в природном газе будет увеличиваться, отметила собеседница агентства.

"Основной потребитель - это энергетика, наши ТЭЦ. Газ необходим также предприятиям, а с учетом расширения производств в авиастроении, нефтепереработке, металлургии, реализации новых крупных проектов, планов по развитию газомоторного транспорта, проектов по выпуску сжиженного природного газа, объемы потребления будут только увеличиваться. Прогнозный спрос к 2030 году оценивается в 8 млрд куб. м", - добавила она. Новый газопровод создаст также больше возможностей для подключения к газу населенных пунктов. Ввод объекта станет одним из этапов реализации проекта "Восточная система газоснабжения", которая позволит регионам присоединиться к Единой системе газоснабжения в стране.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что газопровод Белогорск - Хабаровск от Амурского газораспределительного завода до газопроводной системы Сахалин - Хабаровск - Владивосток построят в 2029 году. Его общая протяженность - около 830 км, он пройдет по территории трех субъектов Дальнего Востока - Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и Приамурья.