"Казтрансойл" планирует увеличить транзит нефти из РФ в Узбекистан до 550 тыс. тонн

В январе компания обеспечит поставку 25 тыс. тонн российской нефти через территорию Казахстана в Ташкент

АСТАНА, 26 января. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" рассчитывает в 2024 году увеличить транзит российской нефти в Узбекистан до 550 тыс. тонн вместо ранее запланированных 500 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В 2024 году объем транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан увеличится с запланированных 500 тыс. тонн до 550 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Казахстана, в январе "Казтрансойл" обеспечит поставку 25 тыс. тонн российской нефти через территорию республики в Узбекистан.

Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году - 35,8 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся. В 2023 году компания "Казтрансойл" транспортировала в Узбекистан 154,3 тыс. тонн российской нефти.