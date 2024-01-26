"Сахалин-2" ведет отгрузки по графику в условиях мощного снежного циклона

Специалисты занимаются расчисткой производственных объектов от снега, уточнил управляющий ООО "Сахалинская энергия" Андрей Олейников

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Сахалинская энергия" - оператор проекта "Сахалин-2" - осуществляет отгрузку товарной продукции согласно графику без отклонений в условиях самого продолжительного и мощного снежного циклона за последние восемь лет, говорится в сообщении компании.

"Наша основная задача - обеспечить надежную бесперебойную работу всей производственной цепочки. Это главный фокус. Наши производственные объекты отработали в этом режиме очень хорошо, оперативно реагировали на погодные изменения. Своевременно было принято решение об оптимизации технологического режима. В настоящее время активно ведется работа по расчистке производственных объектов от снега и обеспечению доступа к линейным объектам магистрального трубопровода. Отгрузка товарной продукции осуществляется согласно графику без отклонений", - отметил управляющий ООО "Сахалинская энергия" Андрей Олейников, слова которого приведены в сообщении.

При этом в снежном плену оказался расположенный в Корсаковском районе производственный комплекс "Пригородное", в состав которого входит завод по производству сжиженного природного газа. Несмотря на сложные погодные условия, критически важный линейный объект регулярно очищался от снега, отметили в компании.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, не ходят поезда и пассажирские автобусы, местами в населенных пунктах нет электричества, часть школьников переведена на дистанционное обучение, не работают предприятия, так как люди освобождены от работы и не ходит городской транспорт. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.