РНКБ в 2023 году установил 150 систем для доступа в школы Крыма по картам "Мир"

Системы, в частности, позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ (входит в группу ВТБ) совместно с министерством образования республики в 2023 году установил первые 150 систем контроля и управления питанием, а также доступа в школы на территории полуострова по картам "Мир". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"За 2023 год банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) установил системы контроля и управления питанием и доступом (СКУД) в 150 учебных заведениях на территории Республики Крым. Установка таких систем проводится совместно с Министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что такие системы позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию школ, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах. При этом родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню для ребенка из предложенных вариантов.

"На сегодняшний день в проекте принимают участие свыше 100 тыс. детей и 60 тыс. родителей. Банковские карты национальной платежной системы "Мир" максимально надежны и безопасны, благодаря чему система контроля и управления доступом является устойчивой и стабильной", - добавили в РНКБ.

Пилотный проект по внедрению систем доступа и оплаты питания в крымских школах стартовал в 2022 году, тогда на полуострове системами оснастили три школы, в 2023 году приступили к его полной реализации. По данным кредитной организации, в 2024 году системами будут оснащены все школы Республики Крым.