Экспорт СПГ США за 11 месяцев 2023 года превысил 110 млрд куб. м

Соединенные Штаты с начала года экспортировали в Европу 72,75 млрд куб. м СПГ и около 30,34 млрд куб. м в Азию

ТАСС, 26 января. США в ноябре 2023 года экспортировали 386,2 млрд куб. футов (около 10,93 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 0,5% выше показателей октября, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом суммарный экспорт СПГ страны в январе - ноябре 2023 года превысил 110 млрд куб. м.

Экспорт СПГ в ноябре 2023 года оказался на 0,5% выше, чем в октябре 2023 года, и на 27,7% больше, чем в ноябре 2022 года. Всего было отправлено 124 танкера с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Франция (58,9 млрд куб. футов, или 1,67 млрд куб. м), Великобритания (47,6 млрд куб. футов, или 1,35 млрд куб. м), Нидерланды (36,2 млрд куб. футов, или 1,02 млрд куб. м), Турция (31,2 млрд куб. футов, или 0,88 млрд куб. м) и Южная Корея (26,1 млрд куб. футов, или 0,74 млрд куб. м). На эти страны пришлось 51,8% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в ноябре снизилась до 26,3% по сравнению с 26,5% в октябре, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла - 69,1% в ноябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - ноябре 2023 года США экспортировали около 3,92 трлн куб. футов СПГ (110,9 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 72,75 млрд куб. м СПГ (65,6% от общего объема), в Азию - около 30,34 млрд куб. м (27,4% от общего объема).