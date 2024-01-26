Конкурс на соискание премий правительства РФ по качеству пройдет в 2024 году

Награду присуждают отечественным организациям уже почти 30 лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В России объявили конкурс на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскачества.

"18 декабря 2023 года на заседании Совета по присуждению премии правительства Российской Федерации в области качества под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова был объявлен конкурс на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премия присуждается отечественным организациям уже почти 30 лет. За это время конкурсные процедуры прошли свыше 4 500 компаний со всей страны.

"Звание лауреата премии или дипломанта конкурса получают предприятия за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что участие в конкурсе позволяет организациям оценить свои бизнес-процессы и получить рекомендации экспертов премии по их улучшению. "Это, в свою очередь, стимулирует предприятия совершенствовать организацию менеджмента и производства, повышать конкурентоспособность, внедрять новые технологии и инновации", - рассказали в Роскачестве.

Конкурс проводится в два этапа: заочная оценка деятельности организации по подготовленному отчету и очная оценка в местах осуществления деятельности.