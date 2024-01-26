Три региона РФ заключили регуляторные соглашения в электроэнергетике

Сетевые организации Омской и Новгородской областей обязуются снизить уровень потерь электрической энергии, а организация в Чеченской Республике должна реализовать инвестиционную программу по технологическому присоединению потребителей

ТАСС, 26 января. Чеченская Республика, Омская и Новгородская области первыми среди российских регионов заключили регуляторные соглашения в электроэнергетике, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

В рамках заключенных регуляторных соглашений сетевые организации Омской и Новгородской областей обязуются снизить уровень потерь электрической энергии при ее передаче по сетям до 6,9% и 7,8% от общего объема соответственно, а также реализовывать долгосрочные инвестиционные программы. Организации должны оптимизировать работу сетевого комплекса: обновить провода на перегруженных линиях и парк приборов учета, минимизировать безучетное и бездоговорное потребление.

Сетевая организация в Чеченской Республике по соглашению обязана реализовать инвестиционную программу по технологическому присоединению потребителей и обновлению линий до 2030 года.

При этом региональные регуляторы должны ежегодно рассчитывать необходимую валовую выручку, соблюдая параметры соглашения, и утверждать тарифы с учетом согласованной индексации на весь срок соглашения (в Чеченской Республике это семь лет, в Омской области - десять, в Новгородской - девять лет), отметили в ФАС РФ.

Согласно постановлению правительства РФ, принятому в августе 2023 года, регуляторные соглашения заключаются между территориальными сетевыми организациями (ТСО) и региональными тарифными органами. Документы подлежат обязательному согласованию с ФАС России для предотвращения необоснованного роста цен на электроэнергию.

О регуляторных соглашениях

После заключения соглашения ТСО обязана поставлять электроэнергию, достигать необходимых плановых показателей, а также выполнять установленную инвестиционную программу.

В свою очередь, регулирующий орган утверждает долгосрочные тарифы не менее чем на пять лет. Принцип работы регуляторных соглашений - "тариф в обмен на инвестиции". Это значит, что тариф на электроэнергию не повышается, а происходит внутреннее перераспределение в структуре его затрат, пояснили в антимонопольном ведомстве.

Ранее замглавы ФАС Виталий Королев сообщал, что регуляторные соглашения могут внедрить для предприятий коммунальной сферы РФ. При заключении таких соглашений организация обязуется оказывать услуги снабжения, достигать плановых показателей и реализовать инвестиционную программу, в то время как регулирующий орган должен устанавливать долгосрочные тарифы. По словам Королева, изменения в законодательство уже подготовлены и в настоящее время обсуждаются с органами власти.