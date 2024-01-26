"Новые люди" направили на отзыв законопроект о налоговом вычете за венчурные инвестиции

Кандидат в президенты России Владислав Даванков отметил необходимость объединять усилия предпринимателей и государства

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. "Новые люди" подготовили и направили на отзыв в правительство РФ законопроект, по которому компаниям, занимающимся венчурными инвестициями в российские стартапы, предлагается предоставить налоговые льготы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков в ходе посещения завода промышленных роботов в Новосибирске.

"Каждый рубль, который мы сегодня вкладываем в развитие высоких технологий, поможет через несколько лет построить сильные инновационные компании и развивать экономику. Для этого нужны не только квалифицированные кадры, но и соответствующая законодательная база. Поэтому мы предлагаем сейчас стимулировать инвестиции в будущее. Нужно объединить усилия предпринимателей и государства, у нас общие цели", - сказал Даванков.

В пресс-службе партии ТАСС рассказали, что также среди авторов законопроекта лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

"Законопроект разработали совместно с экспертами Фонда развития интернет-инициатив. Он предусматривает, что размер уплачиваемого инвестором налога на прибыль может быть уменьшен на сумму, пропорциональную или даже равную всей сумме произведенных инвестиций организации", - пояснили там.

В пресс-службе отметили, что документ доработан с учетом замечаний, которые ранее поступили от кабмина на аналогичную инициативу. "В новой редакции содержится положение, которое позволяет регионам самостоятельно принимать решение о том, при каких конкретно условиях инвестору положен вычет, а также объем предполагаемой к вычету суммы инвестиций. Налоговый вычет полагается в том случае, если инвестиции направлены в инновационные проекты. Договор при этом должен быть оформлен как минимум на пять лет, а информация о нем включена в региональный реестр инвестиционных товариществ", - добавили в пресс-службе.

Центризбирком РФ 5 января зарегистрировал Даванкова в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.