В Луганске появится спецподразделение Новосибирского автотракторного завода

Принимать на работу в новое отделение будут местных жителей, уточнил директор предприятия Дмитрий Неустроев

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Новосибирский автотракторный завод откроет дополнительные спецподразделения в Луганске и Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство Луганской Народной Республики.

"Присутствие компании на рынке поставки спецтехники в новые регионы РФ ДНР и ЛНР оказалось невозможным без открытия дополнительных офисов, так как коммуникации и рекламные возможности пока ограничены. Нужно сформировать пул необходимой техники и иметь постоянную обратную связь от эксплуатантов", - приводят в сообщении слова директора Новосибирского автотракторного завода Дмитрия Неустроева.

Руководитель предприятия отметил, что принимать на работу в новое отделение будут местных жителей. Завод уже получил 10 заявок на поставку техники. Основные заказчики - предприятия ЖКХ, МЧС и строительные организации, занимающиеся восстановлением. Доставку техники ожидают в ближайшее время.

"Особенно хотелось бы отметить организации, которые восстанавливают и проводят новые ЛЭП. <...> Именно для этих структур завод предлагает многофункциональную установку, которая включает в себя кран-манипулятор, бур, КДМ и сертифицированную люльку", - говорится в сообщении.