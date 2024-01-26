Российский рынок акций в начале торгов движется разнонаправленно

Курс доллара рос до 89,17 рубля, евро находился на отметке в 96,54 рубля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос до 3 164,55 пункта (+0,22%), долларовый индекс РТС снизился на 0,11%, до 1 118,12 пункта.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,07% и находился на уровне 3 159,84 пункта, индекс РТС опускался до отметки 1 115,68 пункта (-0,33%).

К этому времени курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,31%, до 89,17 рубля, евро находился на отметке в 96,54 рубля (+0,03%). Курс юаня повышался на 0,05%, до 12,338 рубля.