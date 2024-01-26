Мишустин распорядился выделить свыше 2,2 млрд рублей на строительство больницы на Камчатке

По словам премьер-министра, выделение средств позволит ускорить создание высокотехнологичного медицинского центра

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 2,2 млрд рублей на строительство нового здания для Камчатской краевой больницы имени А. С. Лукашевского, сообщается на сайте кабмина.

Вопрос о предоставлении финансовой помощи обсуждался накануне на заседании правительства. Мишустин, в частности, отмечал, что выделение средств позволит ускорить создание высокотехнологичного медицинского центра на Камчатке и даст жителям региона возможность получать необходимое лечение в комфортных условиях и проходить обследование на современном оборудовании.

Благодаря дополнительному финансированию будут продолжены работы на объектах первого этапа строительства больницы - лечебно-диагностическом и палатном корпусах на 175 мест. Как следует из материалов правительства, к концу года они должны быть готовы не менее чем на 80%, а общая площадь новых корпусов, соединенных системой переходов, составит более 36 тыс. кв. м.

Камчатская краевая больница располагается в девяти зданиях, построенных в 1950-1970-х годах, а износ ее корпусов превышает 70%. Как поясняют в кабмине, строительство нового здания длится уже много лет. При этом из федерального бюджета на эти цели выделялись немалые деньги, но в итоге финансирование было приостановлено из за неиспользования средств, а сроки сдачи объекта переносились несколько раз.

Российский премьер обратил внимание на эту проблему во время рабочей поездки по Дальнему Востоку летом 2020 года. Он лично посетил краевую больницу, пообщался с ее персоналом и обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым вопросы, связанные с возведением нового здания. В результате в 2021-2023 годах на завершение первого этапа строительства из федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" было выделено свыше 6 млрд рублей.