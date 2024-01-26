В новых регионах РФ продлят мораторий на штрафы по налоговым правонарушениям

Налоговое законодательство России стало применяться там с 1 января 2023 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В новых регионах России будет продлен мораторий на штрафы за налоговые правонарушения. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания с представителями малого и среднего бизнеса новых регионов.

"Разработано постановление о продлении моратория на штрафы за налоговые правонарушения в новых регионах. Постановление распространится на правонарушения, возникшие с 1 января 2024 года. Сейчас оно размещено на регулейшн (regulation.gov.ru - прим. ТАСС), после этого готовится к внесению в правительство", - сказал министр. Налоговое законодательство России стало применяться в новых регионах РФ с 1 января 2023 года. При этом для этих территорий были введены некоторые особенности налогообложения.

Как сообщал глава ФНС Даниил Егоров, по данным на середину мая прошлого года, новые регионы России внесли в бюджет с 1 января 2023 года 30 млрд рублей налогов.