Путин поручил проработать расширение климатического сотрудничества в БРИКС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по расширению сотрудничества с коллегами по БРИКС в климатической сфере. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения по расширению сотрудничества с государствами - участниками БРИКС в части, касающейся осуществления совместных разработок в сфере мониторинга климатически активных газов и измерения углеродного баланса экосистем, в том числе разработки систем сбора и обработки данных для оценки антропогенных и природных потоков парниковых газов и других климатически активных веществ", - говорится в одном из пунктов.