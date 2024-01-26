Комитет Думы одобрил законопроект об инжиниринговых услугах и услугах в сфере промдизайна

Глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что в развитии этих направлений уже сделали серьезные шаги

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о регулировании правовых отношений в инжиниринговой деятельности и услуг в области промышленного дизайна, сообщается в Telegram-канале фракции "Единая Россия".

Документом, который был инициирован правительством РФ, предлагается наделить кабмин полномочиями по определению критериев и формированию открытого реестра участников инжиниринговой деятельности.

"Данная инициатива благоприятно скажется на информатизации промышленности и создаст основы для реализации комплексной программы развития отечественного инжиниринга, которую поручил разработать наш президент", - считает глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, важным звеном при переходе от технологического суверенитета к лидерству является развитие индустрии промышленного дизайна и инжиниринга.

Он подчеркнул, что в этом направлении уже сделаны серьезные шаги. Так, на базе ведущих технических университетов сформирована сеть из 76 инжиниринговых центров, способствующих выполнению заказов реального сектора и подготовке кадров по ключевым отраслям экономики. "Кроме того, вместе с коллегами от "Единой России" внес поправку в бюджет на 2024-2026 годы, выделяющую дополнительно 9 млрд рублей на компенсацию до 80% затрат на разработку проектно-конструкторской документации", - заявил депутат.

По словам Гутенева, дальнейшее привлечение квалифицированных специалистов в эту отрасль позволит повысить конкурентоспособность российской продукции и ускорить процессы цифровизации, однако действующее законодательство "не позволяет полноценно применять меры стимулирования отечественного инжиниринга".