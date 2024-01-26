"Калашников" заявил, что дрон-наблюдатель Supercam получил более прочное крыло

По информации пресс-службы концерна, беспилотник получил новые конструкции крыла и управляющих элементов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" провел глубокую модернизацию беспилотника Supercam 350. Улучшенный комплекс обладает новой конструкцией крыла, повышенной прочностью и получил название СКАТ 350 М, сообщили в пресс-службе концерна.

"Серийно выпускаемый БЛА СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350. С учетом практического опыта эксплуатации аппарата специалисты "Калашникова" существенно улучшили аэродинамические свойства изделия и провели модернизацию комплекса средств наземного управления", - сообщили там.

Согласно данным пресс-службы, беспилотник получил новые конструкции крыла и управляющих элементов. "Повышены их механическая прочность и надежность в эксплуатации. Автоматизированы многие функции комплекса, облегчающие обучение и дальнейшую работу оператора. Внедрены автоматический режим работы ПВД, новый контроллер аккумуляторной батареи, повышающий ее эксплуатационные характеристики", - отметили в концерне.

Кроме того, на СКАТ 350 М используется новая целевая нагрузка с более высокими эксплуатационными характеристиками. Разработчикам также удалось улучшить работу дневной и тепловизионной камер. Модуль с обновленными алгоритмами облегчает работу оператора по захвату и устойчивому сопровождению целей.

"Все перечисленные изменения уже доказали свою эффективность в ходе практической эксплуатации пользователями и существенно повысили рыночную привлекательность СКАТ 350 М", - подчеркнули в концерне.

Минобороны РФ регулярно отчитывается о выполнении задач разведки в зоне СВО с применением дронов Supercam.