Wildberries арендовал новые складские площади в Шушарах

В компании добавили, что новый сортировочный центр откроется в начале февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries арендовал у онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" 27,9 тыс. кв. м складских площадей в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС представители компаний. В Wildberries добавили, что новый сортировочный центр откроется в начале февраля.

"Мы сдали в субаренду Wildberries 27,9 тыс. кв. м складских площадей в Шушарах. Этот склад находится в процессе наполнения нашими товарными категориями и пока есть свободные площади. Мы понимаем, в какой ситуации находятся коллеги по рынку, поэтому тоже хотим помочь", - сообщил директор по развитию товародвижения "Всеинструменты.ру" Артем Серенков, слова которого привели в компании.

В Wildberries также указали, что сортировочный центр сможет принять около 1,6 тыс. занятых со склада в Шушарах. "В начале февраля Wildberries откроет новый сортировочный центр - договор на аренду помещения с компанией "Всеинструменты.ру" уже подписан. Точную дату открытия сортировочного центра сможем сообщить чуть позже", - сказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке недвижимости написал, что Wildberries закрыл сделку по субаренде 27,9 тыс. кв. м в логопарке "PNK парк Шушары-3" в Петербурге с DIY-ретейлером "Всеинструменты.ру". Эту информацию изданию подтвердили стороны и консультант сделки IBC Real Estate. Также маркетплейс, как написал "Коммерсант", арендовал 9,5 тыс. кв. м на складе продуктовой сети "Лента". По оценке партнера NF Group Константина Фомиченко, слова которого приводит издание, за два новых склада Wildberries будет платить 360-400 млн рублей ежегодно.