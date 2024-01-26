Подмосковные компании представили продукцию на выставке в Китае

На ярмарке представили маринованные соленья, соки и морсы, шоколад и шоколадные конфеты

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Компании из Московской области стали участниками российско-китайской торгово-экономической ярмарки, которая проходит в китайском городе Чунцинь. Свою продукцию представили производители шоколада, напитков и солений, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Подмосковье и Китай являются давними надежными партнерами, и такие мероприятия - прекрасная возможность для укрепления дальнейшего сотрудничества между предприятиями двух стран. При поддержке Фонда поддержки ВЭД Московской области участниками регионального стенда стали четыре компании - компания "Смарт" из Долгопрудного, Торговый дом "Сан Гран" из Сергиева Посада, ООО "Торговый Дом Шоколада" из Химок, а также компания "Деловое партнерство" из Подольска", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что российско-китайская торгово-экономическая ярмарка проходит в китайском городе Чунцинь, она продлится до 29 января. Среди представителей региона компания "Смарт", которая является производителем маринованных солений, ООО ТД "Сан Гран" - производитель соков и морсов, ООО "Торговый Дом Шоколада", выпускающая шоколад и шоколадные конфеты, а также ООО "Деловое партнерство", специализирующаяся на производстве шоколадных конфет.

В министерстве добавили, что в рамках ярмарки также запланировано посещение делегацией Московской области крупных промышленных предприятий, работающих в сфере производства электромобилей, тяжелой промышленности и технопарков.