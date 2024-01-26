Минсельхоз: производство кормов для животных в РФ обеспечивает внутренние потребности

В ведомстве отметили, что за 11 месяцев 2023 года выпустили более 1,25 млн тонн продукции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объем производства кормов для домашних животных в России обеспечивает основную часть внутренних потребностей страны, а также позволяет экспортировать корма в другие страны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Производство кормов для домашних животных в нашей стране сохраняется на высоком уровне. За 11 месяцев 2023 года было выпущено более 1,25 млн тонн продукции, что примерно соответствует показателю аналогичного периода 2022 года. Такие объемы не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать корма для животных в другие страны", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, цены производителей на мясное сырье для производства корма для животных в последнее время демонстрируют стабильность. Так, стоимость говядины за месяц практически не изменилась (рост на 0,7%), тогда как мясо кур и свинина подешевели на 4% и 4,4% соответственно.

"Вместе с тем на себестоимость продукции влияют и другие факторы, такие как динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию, транспортировку и другие составляющие", - отметил Минсельхоз.

Ранее РБК сообщил, что российское подразделение компании Nestle, которое занимается выпуском кормов для животных (среди них Pro Plan, Purina One, "Гурмэ" и Felix) предупредило партнеров о повышении отпускных цен на эти товары до 12%. Изменение цен на сухие и влажные корма для животных произойдет с 5 февраля 2024 года, следует из копий писем "Нестле Пурина ПетКер", с которыми ознакомился РБК.