VK назвал самые скачиваемые приложения в RuStore в 2023 году

Ими стали "Сбербанк Онлайн", Ozon и "2ГИС"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Самыми скачиваемыми приложениями в отечественном магазине приложений для Android RuStore за 2023 год стали "Сбербанк Онлайн", Ozon и "2ГИС". Об этом сообщает пресс-служба VK.

"Самыми скачиваемыми приложениями [за 2023 год] в разных категориях стали "Сбербанк Онлайн", Ozon и "2ГИС", - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно представленным VK данным, среди неигровых категорий по-прежнему лидирует категория финансовых приложений. На них приходится около половины скачиваний, затем идут "полезные инструменты". Третье место делят в равных долях: покупки, развлечения и транспорт. "Раздел игр, представленный на отдельном экране, по количеству скачиваний сопоставим с "полезными инструментами", - добавили в VK.

Самые же скачиваемыми приложениями из категории финансов стали "Сбербанк Онлайн", "Тинькофф" и "ВТБ Онлайн", в полезных инструментах больше всего скачиваний набрали приложения "Мегафон", почта Mail.ru и "Мой МТС". В категории "Покупки" лидируют Ozon, Wildberries и "Мегамаркет". В категории "Транспорт" - "2ГИС", "Яндекс Карты" и Яндекс Go, а в развлечениях - Rutube, "Кинопоиск" и "Яндекс Музыка". "Самыми скачиваемыми играми стали Tanks Blitz, "Симулятор автобуса 3D" и "Плюс Сити". В топ популярных игровых категорий вошли симуляторы (14,9% от всех скачиваний), приключения (10,9%), экшен (18,6%)", - отметили в VK.

RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов и маркетплейсов.