Количество ввезенных в РФ яиц из Азербайджана достигло 4,5 млн штук

По данным Россельхознадзора, по прибытии грузов на склад взяты пробы для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Очередная партия пищевых яиц из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 306 тыс. штук, по состоянию на 26 января в РФ ввезено 4,5 млн яиц из этой страны. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"26 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была ввезена очередная партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 26 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,5 млн штук пищевых яиц", - говорится в сообщении.

По прибытии грузов на склад взяты пробы для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в Россию поставлено уже 1,5 млн пищевых яиц из Турции.

Поставки импортных яиц призваны стабилизировать ценовую ситуацию в этом сегменте. По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 16 по 22 января 2024 года цены на них снизились на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.