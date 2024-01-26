"Сургутнефтегаз" за последние пять лет направил на экологию 154 млрд рублей

Генеральный директор компании Владимир Богданов добавил, что предприятие действует в полном соответствии с природоохранным законодательством России и реализует собственные инициативы по защите природы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" направил 154 млрд рублей за последние пять лет на экологические цели. Об этом сообщил генеральный директор компании Владимир Богданов в ходе пленарной сессии Дня экологии на Международной выставке-форуме "Россия".

"Экологичность производства - это одна из стратегических задач "Сургутнефтегаза", - сказал он. - Только за последние пять лет на эти цели направлено 154 млрд рублей".

Богданов добавил, что "Сургутнефтегаз" действует в полном соответствии с природоохранным законодательством России и реализует собственные инициативы по защите природы. Он отметил, что у компании есть уникальные технологии, направленные на охрану атмосферного воздуха, водных объектов, безопасного обращения с отходами, обеспечения надежности оборудования и производственной инфраструктуры, в том числе трубопроводов и резервуаров парков.

"В качестве примера результативности нашей работы по соответствию "Сургутнефтегаза" самым высоким экологическим стандартам можно привести работу по минимизации рисков разлива нефти. Для этого мы тщательно контролируем качество трубной продукции, работаем с заводами-изготовителями", - продолжил Богданов.

Он также рассказал, что "Сургутнефтегаз" рационально использует попутный нефтяной газ, для этого у компании действует газоперерабатывающий завод и строятся объекты малой энергетики. "Сургутнефтегаз эффективно использует около 8 млрд куб. м газа в год, - добавил он. - Компании в 2023 году удалось по сравнению с 2022 годом более чем на 9% снизить уровень валовых выбросов загрязняющих веществ, включая парниковые газы. Это наш вклад в борьбу с глобальным изменением климата".

Кроме того, "Сургутнефтегаз" занимается воспроизводством водных биологических ресурсов и восстановлением лесов, подчеркнул глава компании. "Только за последние пять лет высажено 16,5 млн саженцев сосны, это почти 7 тыс. га леса. На лесовосстановление направлено более 1 млрд рублей", - сказал Богданов.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.