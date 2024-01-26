МТС создала собственное конструкторское бюро для разработки электроники для автопрома

Также подразделение "займется поиском альтернативных дефицитных решений и технологий на российских и азиатских рынках", сообщили в группе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Группа МТС создала компанию "МТС Айкар" с уставным капиталом в 10 млн рублей. Как пояснили ТАСС в группе, компания - это собственное конструкторское бюро для разработки и внедрения электроники для автопрома, которое встраивается в "МТС авто".

Компания займется разработкой конструкторской документации и ПО для производства автомобильной электроники - они будут применяться на заводе в ОЭЗ "Технополис Алабушево". "Компания станет научно-техническим центром "МТС авто", выполняя функции конструкторского бюро, лаборатории и опытного производства. Кроме того, подразделение займется поиском альтернативных дефицитных решений и технологий на российских и азиатских рынках", - отметили в группе.

Там указали, что услуги будут оказываться предприятиям отечественного автопрома. Это включает инжиниринг, прототипирование, обеспечение техдокументации и другое.

В МТС добавили, что в будущем может быть возможность создания собственной платформы автомобиля, для этого будет создано собственное опытное производство.