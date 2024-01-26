ФТС возбудила более 1,8 тыс. уголовных дел в 2023 году

В пресс-службе ведомства отметили, что 740 дел были связаны с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила 1 882 уголовных дела в 2023 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В 2023 году таможенными органами в рамках реализации задач по выявлению и предотвращению угроз экономической безопасности страны возбуждено 1 882 уголовных дела", - заявили в ФТС.

740 дел были связаны с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ, 285 - с уклонением от уплаты таможенных платежей, 170 - с переводом денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Предметами преступлений чаще всего были лес и лесоматериалы, наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, иностранная валюта и валюта Российской Федерации, товары народного потребления.

Административные правонарушения

По линии административного производства возбуждено 156 104 дела, почти половина из них приходится на юридических лиц (71 325). Наибольшее количество дел - 92 481 - возбуждено за нарушение таможенных правил, из них 66 443 дела связаны с контрабандой.

Предметами правонарушений чаще всего являлись валюта, алкоголь, табачные изделия, продукция растительного происхождения, легковые автомобили, а также древесина и изделия из нее.

В рамках административных дел взысканы штрафы на сумму 2,3 млрд рублей. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 4 млрд рублей.