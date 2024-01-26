Более 100 тыс. жителей Херсонской области получили карты Промсвязьбанка

Жители региона открыли более 235 тыс. счетов

ГЕНИЧЕСК, 26 января. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) выдал свои пластиковые карты более чем 100 тыс. жителям Херсонской области, всего клиентами банка по итогам 2023 года стали 134 тыс. человек в регионе, сообщили в пресс-службе ПСБ.

"За прошедший год клиентская база ПСБ в Херсонской области превысила 134 тыс. человек и 4 тыс. предприятий. Жители региона открыли более 235 тыс. счетов. <...> В отдаленных уголках региона продолжает работу мобильный офис - специальный автомобиль, оснащенный оборудованием для проведения банковских операций. Также все это время ПСБ интенсивно расширял современную платежную инфраструктуру региона. В настоящее время более 100 тыс. херсонцев используют пластиковые карты", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что офисная сеть ПСБ насчитывает 21 отделение в 14 населенных пунктах Херсонской области, установлено 97 банкоматов.

В рамках интеграции Донбасса и Новороссии в финансовую систему России ПСБ предоставляет кредитно-гарантийные продукты для бизнеса, потребительское и ипотечное кредитование для населения, а также реализует национальные программы государственной поддержки - льготное кредитование министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства, других организаций. На начало января услугами ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях начали пользоваться почти 2,3 млн жителей и свыше 80 тыс. компаний.