Мордашов заявил, что дополнительные экологические платежи не должны превращаться в поборы

Их введение требует обсуждения, полагает основной акционер "Северстали"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Введение дополнительных экологических платежей для бизнеса требует обсуждения, экологические сборы не должны превращаться в поборы. Такое мнение основной акционер "Северстали" и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов высказал в ходе пленарной сессии в рамках Дня экологии на Международной выставке-форуме "Россия".

"Вот мы слышим время от времени об идеях снимать плату за то, плату за это, углеродность облагать налогом. Мне кажется, это требует серьезного обсуждения - во-первых. Во-вторых, это не должно превратиться в дополнительные поборы. У нас в общем-то определенный уровень нагрузки уже есть", - сказал он.

По словам Мордашова, в этом случае можно посмотреть на ситуацию по-другому и "наказывать тех, кто не соответствует нормам и правилам". "Но не превращать экологические платежи, повторяюсь, в поборы, которые просто будут собираться вместе со всех и непонятно, как расходоваться", - добавил он.

В целом можно отметить хороший диалог бизнеса с правительством, а также то, что меры поддержки и стимулирования, которые существуют и обсуждаются, послужат конечной цели улучшения качества жизни людей, добавил Мордашов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.