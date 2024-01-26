Два предприятия из Индии по производству яичного порошка аттестовали для поставок в РФ

По информации Россельхознадзора в 2023 году из страны в Россию импортировали 1,4 тыс. тонн яичного порошка

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Два предприятия из Индии по производству яичного порошка аттестовано для поставок этой продукции в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время аттестовано два предприятия Индии по производству яичного порошка, одно из которых получило разрешение в ноябре 2023 года (заявки на получение разрешений были, поставок еще нет)", - говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора в 2023 году из Индии в Россию было импортировано 1,4 тыс. тонн яичного порошка.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете" сообщил, что в настоящее время ожидаются поставки из Турции и Индии яичного порошка, который можно использовать в пищевой промышленности, а также приготовить из него омлет в домашних условиях.