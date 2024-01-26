Песков: отказ Украины от транзита газа РФ приведет к изменению логистических цепочек

Пресс-секретарь президента России отметил наличие альтернативных маршрутов, но они все уже заблокированы во многом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Возможный отказ Украины продлевать контракт с РФ на транзит газа приведет к изменению всех логистических цепочек, ведущих в страны ЕС, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Там вопрос, как туда [в европейские страны] будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, столь востребованного сейчас. Есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже заблокированы во многом. Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек", - сказал Песков.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.