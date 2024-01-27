Пленарное заседание "ТЭК России: новые возможности для развития". Видеотрансляция

Дирекция Выставки Достижений "Россия"

В рамках отраслевого дня энергетики на выставке-форуме "Россия" проходит Пленарное заседание "ТЭК России: новые возможности для развития". Модератором выступает президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.

На сессии представлены ключевые достижения топливноэнергетического комплекса, отраслевого бизнеса за последние 20 лет, а также обозначены задачи на перспективу.

На заседании выступает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

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