Пленарное заседание "ТЭК России: новые возможности для развития". Видеотрансляция

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Дирекция Выставки Достижений "Россия"

В рамках отраслевого дня энергетики на выставке-форуме "Россия" проходит Пленарное заседание "ТЭК России: новые возможности для развития". Модератором выступает президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.

На сессии представлены ключевые достижения топливноэнергетического комплекса, отраслевого бизнеса за последние 20 лет, а также обозначены задачи на перспективу. 

На заседании выступает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Спикеры:

  • генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев;
  • заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин;
  • генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов;
  • генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков;
  • первый вице-президент ПАО "Роснефть" Владимир Чернов;
  • председатель правления ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук;
  • председатель правления ПАО  "Россети" Андрей Рюмин;
  • генеральный директор ООО "Юнигрин Энерджи" Игорь Шахрай;
  • эксперт, генеральный директор АО "СУЭК" с 2004 по 2020 год Владимир Рашевский;
  • председатель правления, генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов.
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