Пленарное заседание "ТЭК России: новые возможности для развития". Видеотрансляция

В рамках отраслевого дня энергетики на выставке-форуме "Россия" проходит Пленарное заседание "ТЭК России: новые возможности для развития". Модератором выступает президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.
На сессии представлены ключевые достижения топливноэнергетического комплекса, отраслевого бизнеса за последние 20 лет, а также обозначены задачи на перспективу.
На заседании выступает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Спикеры:
- генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев;
- заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин;
- генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов;
- генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков;
- первый вице-президент ПАО "Роснефть" Владимир Чернов;
- председатель правления ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук;
- председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин;
- генеральный директор ООО "Юнигрин Энерджи" Игорь Шахрай;
- эксперт, генеральный директор АО "СУЭК" с 2004 по 2020 год Владимир Рашевский;
- председатель правления, генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов.