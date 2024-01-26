"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд

Полеты будут выполняться один раз в неделю

ТАШКЕНТ, 26 января. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Победа" с 16 февраля 2024 года начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Планируется, что авиасообщение по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд - Санкт-Петербург будет выполняться один раз в неделю - по пятницам, на воздушных судах типа Boeing 737-800", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время "Победа" ежедневно выполняет рейсы по маршруту Москва - Самарканд - Москва.

"Победа" - российская авиакомпания-лоукостер, дочернее предприятие группы "Аэрофлот", со штаб-квартирой в аэропорту Внуково (Москва).