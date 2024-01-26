"Казтрансойл" сохранит стоимость транзита российской нефти в Китай до 2034 года

Стоимость транспортировки останется на уровне, установленном в 2018 году приказом министра энергетики Казахстана

АСТАНА, 26 января. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" сохранит до 2034 года стоимость транзита российской нефти в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В соответствии с приказом министра энергетики Казахстана с 1 января 2024 года до 31 декабря 2033 года стоимость транспортировки 10 млн тонн российской нефти в год через территорию Казахстана в Китайскую Народную Республику по маршруту граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (КНР) составит $15 США за 1 тонну без учета НДС, в том числе: на участке граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу - $4,23 США за 1 тонну без учета НДС; на участке Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (КНР) - $10,77 США за 1 тонну без учета НДС", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что утвержденная стоимость сохранится на уровне стоимости, установленной в 2018 году приказом министра энергетики Казахстана на 2019-2023 годы.

Компания "Казтрансойл" продлила до 31 декабря 2033 года договор с ПАО "НК "Роснефть" на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику", - пояснили в пресс-службе.

"Казтрансойл" осуществляет транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай с 2014 года. В 2014-2023 гг. "Казтрансойл" обеспечил поставку 91 млн тонн российской нефти через территорию Казахстана в КНР.