Times: бизнесмен российского происхождения стал крупнейшим налогоплательщиком в Британии

Александр Герко заплатил в виде налогов за год $845 млн

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Бизнесмен Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, заплатит больше всего налогов в Великобритании по итогам 2023 года. Об этом сообщила газета The Times, которая ежегодно составляет рейтинг крупнейших налогоплательщиков королевства.

По ее данным, 44-летний Герко, основавший трейдинговую компанию XTX Markets, заплатил в виде налогов £665 млн ($845 млн) - крупнейшую сумму в истории Великобритании за один год. Издание оценивает состояние бизнесмена, который второй год подряд возглавляет налоговый рейтинг The Times, в более чем £9 млрд ($11,5 млрд).

Герко - доктор математических наук, выпускник МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ), получил британский паспорт в 2016 году. В декабре 2022 года он сообщил, что завершил начатый в 2020 году процесс выхода из российского гражданства.

Вторую строчку в рейтинге газеты занимает бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун. В октябре 2023 года он признал свою вину по делу об уклонении от уплаты налогов и для урегулирования многолетнего спора согласился заплатить Управлению по налоговым и таможенным сборам Великобритании £652 млн ($829 млн). На третьем месте расположились совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, перечислившие в британский бюджет £375 млн ($475 млн) налогов.

На четвертом месте находятся основатели другой букмекерской конторы Betfred Фред и Питер Доуны, заплатившие £205 млн ($260 млн) налогов. Пятую строчку занимает создатель знаменитой британской сети пабов Wetherspoons Тим Мартин, налоговые отчисления которого составили £167 млн ($212 млн). Также в первую десятку рейтинга попали глава компании по изготовлению электроприборов Dyson Джеймс Дайсон, семья Уэстон, которая владеет розничной сетью по торговле одеждой Primark, владелец сети спортивных магазинов Sports Direct Майк Эшли, владелец компании по производству мотоциклов Triumph Джон Блор и основатель сети мастерских по ремонту обуви и техники Timpson Джон Тимпсон.

Кроме того, 31-ю позицию в рейтинге занимает писательница Джоан Роулинг, за год заплатившая налогов на £40 млн ($50,9 млн). Следом за ней идет самый молодой фигурант списка - 32-летний музыкант Эд Ширан с £39,6 млн ($50,4 млн) в виде налоговых отчислений. В рейтинге The Times учитывается уплаченный корпоративный налог, налог на дивиденды, налог на прирост капитала, подоходный налог, налоги на заработную плату, а также некоторые пошлины.