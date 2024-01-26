"Асконд" сообщил о росте экспорта российского шоколада в Китай в три раза в 2023 году

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности отметили, что КНР возвращается на позиции одного из самых привлекательных и быстрорастущих рынков для экспорта российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экспорт российского шоколада по итогам 2023 года вырос в три раза по сравнению с 2022 годом и составил 33 тыс. тонн. Об этом ТАСС рассказали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд".

"По итогам 2023 года, по прогнозу Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", экспорт российского шоколада в КНР превысит 33 тыс. тонн. Это практически в три раза выше, чем уровень поставок 2022 года, когда объем российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тысяч тонн", - рассказали в ассоциации.

Отмечается, что Китай возвращается на позиции одного из самых привлекательных и быстрорастущих рынков для экспорта российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий.

"Отчасти такой "взрывной" рост объема поставок стал следствием эффекта низкой базы прошлого года, однако основным причинам успеха российских производителей кондитерской продукции являются: целенаправленная и кропотливая работа по позиционированию продукции на рынке КНР; укрепление торговых связей с китайским бизнесом; расширение и адаптация ассортимента под запросы потребителей", - пояснили в ассоциации.

По мнению "Асконд", дальнейший рост поставок российской шоколадной продукции в Китай будет связан с объемом поддержки государства в вопросе продвижения российской кондитерской продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии в целом и КНР, в частности.

"Сейчас такая работа уже ведется, в частности, большие надежды производители возлагают на первый Фестиваль-ярмарку российских товаров в Китае, которая открывается завтра 27 января в крупнейших городах провинции Ляонин", - рассказали в ассоциации.