В Самарской области объяснили причину нехватки продуктов в некоторых магазинах

В пресс-службе правительства области пояснили, что нехватка связана со сложностями доставки в зимних условиях, но в распределительных центрах региона запасы продуктов имеются в достаточном количестве

ТАСС, 26 января. Нехватка продуктов в некоторых магазинах Самарской области связана со сложностями доставки в зимних условиях. В распределительных центрах региона запасы продуктов имеются в достаточном количестве, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

Ранее СМИ сообщили, что жители Самары столкнулись с отсутствием продуктов в магазинах города. В частности, люди жалуются на пустые полки с куриным мясом, яйцами, овощами и фруктами в магазинах.

"По информации Минпромторга Самарской области, запасы товаров, в том числе первой необходимости, в распределительных центрах региона имеются в достаточном количестве. Отгрузка с распределительных центров в магазины осуществляется всегда согласно графику. Отставание от графика и отсутствие отдельных позиций на полках магазинов было связано исключительно со сложностью доставки продуктов в зимних условиях. В настоящее время график доставки продуктов нормализовался", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили также, что по информации администрации торговой сети "Магнит", в целом в регионе дефицита товаров не наблюдается. "Отсутствие отдельных позиций на полках магазинов связано исключительно со сложностью доставки продуктов в зимних условиях", - уточнили в пресс-службе.

Ранее, 22 января, в Казани в социальных сетях появились сообщения об отсутствии в некоторых магазинов продуктов. Как пояснили в пресс-службе Минсельхозпрода республики, перебои с доставкой продуктов до распределительных центров возникли в Татарстане в связи с ограничениями на трассах из-за непогоды.