Доля "Лукойла" в "Эл5-Энерго" выросла до 63,84%

По состоянию на 19 января 2024 года "Лукойл" является мажоритарным акционером "Эл5-энерго" и владеет 63,84%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Доля "Лукойла" в компании "Эл5-энерго" увеличилась с 56,44% до 63,84%, следует из структуры акционерного капитала энергогенерирующей компании.

Так, по состоянию на 19 января 2024 года "Лукойл" является мажоритарным акционером "Эл5-энерго" и владеет 63,84%, ООО "ППИТ-7" - 5,54%, доля миноритарных акционеров составляет 30,63%.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин разрешил "Лукойлу" совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании "Эл5-энерго" у компании Uroc Limited.

Доля Uroc Ltd в "Эл5-энерго" составляла 7,4%.

Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия" (генерирующая компания "Энел Россия" официально сменила название на "Эл5-энерго" 7 декабря 2022 года), в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки "Лукойл" получил 26,9% акций "Энел Россия", "ААА управление капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", - 29,5%.

В начале января 2023 года "Эл5-энерго" сообщила, что "Лукойл" увеличил прямую долю в компании до 56,43%. Позднее эта доля изменилась и составила 56,44%.