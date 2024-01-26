Белорусская делегация изучит возможности использования портов коридора "Север - Юг"

За 2023 год в программе перевалки белорусских грузов было задействовано 20 российских портов, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Делегация из Белоруссии на следующей неделе отправится в Россию с целью изучения возможности задействования для перевалки белорусских грузов портовых мощностей в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг". Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"За прошлый год в программе перевалки белорусских грузов было [задействовано] 20 [российских] портов. Основной объем, конечно, это северо-запад, но работает и Новороссийск, и вот Астрахань - на следующей неделе большая делегация будет смотреть возможности портов по коридору "Север - Юг", - приводит слова посла, сказанные на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, агентство БелТА.

Говоря о предложении Цыбульского использовать для перевалки белорусских грузов возможности архангельского порта, Крутой отметил, что в нем нет специализированного терминала по перевалке калийных удобрений. "Такой терминал хотелось бы иметь, но это не является самоцелью", - сказал он.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.