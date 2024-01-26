Четвертый энергоблок Ростовской АЭС остановили для проведения ремонта

В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций уточнили, что "запланированы средние ремонты реакторной установки с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Энергоблок № 4 Ростовской атомной электростанции (АЭС) остановили для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщили журналистам в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Сегодня энергоблок №4 Ростовской АЭС остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта. Запланированы средние ремонты реакторной установки с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основного оборудования, всех систем безопасности, турбогенератора с выводом ротора, основного оборудования турбинного отделения и капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, за время эксплуатации энергоблок №4 Ростовской АЭС выработал более 48 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Объема энергии хватит для обеспечения нужд всех потребителей региона в течение 2,5 года.

Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, ремонтная кампания охватит все четыре энергоблока и завершится в 2025 году. "Начиная четвертый с момента пуска энергоблока №4 планово-предупредительный ремонт, мы даем старт самой продолжительной в истории Ростовской АЭС ремонтной кампании. Она охватит все четыре энергоблока и завершится только в следующем году - окончанием такого ремонта на энергоблоке №1. Это связано с большой работой по модернизации первенца атомной энергетики России XXI века, которую мы проводим для продления срока его эксплуатации", - привели в министерстве слова Сальникова.

Уточняется, что в настоящее время энергоблоки №1, 2, 3 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по графику нагрузки, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска.