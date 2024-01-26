МЭА ждет роста мирового спроса на газ в 2024 году на 2,5%

Он может составить 4,19 трлн кубометров, говорится в отчете Международного энергетического агентства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мировой спрос на газ в 2024 году может вырасти на 2,5% и составить 4,19 трлн куб. м, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"По прогнозам, мировой спрос на газ вырастет на 2,5% (или на 100 млрд куб. м) в 2024 году. Мы ожидаем, что рост на рынках импортеров будет скован ограниченным увеличением мировых поставок СПГ, которые, как ожидается, вырастут всего на 3,5% (или на 18 млрд куб. м)", - сказано в отчете. Ожидается, что увеличение спроса на газ будет достигнуто за счет потребления промышленностью, а также жилым и коммерческим секторами.

Спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится почти на 4% по сравнению с 2023 годом благодаря промышленной активности и более высокому потреблению газа в энергетическом секторе, прогнозирует МЭА. Потребление газа в Северной Америке вырастет на 1,5%, в Центральной и Южной Америке - увеличится незначительно - на 1%.

В Европе спрос на газ вырастет на 3%, но останется почти на 20% ниже уровня 2021 года. Спрос на газ на рынках Африки и Ближнего Востока увеличится на 3%.