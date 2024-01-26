В ФРГ заявили, что будут отслеживать все финансовые операции правых экстремистов

Глава МВД Германии Нэнси Фезер отметила, что "никто из тех, кто делает пожертвования крайне правым организациям, не должен рассчитывать на то, что они останутся незамеченными"

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что все финансовые потоки и связи в правых экстремистских кругах в ФРГ будут отслеживаться.

"Для нас первоочередной задачей является выявление и раскрытие личных и финансовых связей в ультраправых кругах", - заявила Фезер редакционному объединению RND. "Мы сделали это одним из основных направлений борьбы с правым экстремизмом и теперь будем еще больше усиливать это", - добавила она. За последние 1,5 года Федеральное ведомство по охране конституции уже значительно расширило свои соответствующие ресурсы и возможности для проведения финансовых расследований.

"Мы внимательно следим за тем, какие круги в этом участвуют: от идентаризма, партий и объединений правого толка, до предпринимателей и частных лиц, которые поддерживают их своими средствами", - подчеркнула глава МВД ФРГ. "Никто из тех, кто делает пожертвования крайне правым организациям, не должен рассчитывать на то, что они останутся незамеченными", - резюмировала она.

В минувшие выходные по всей Германии прошли многочисленные акции против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии". В них приняли участие около 1 млн человек. Поводом для манифестаций послужила недавняя утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием 20 человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии". Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.