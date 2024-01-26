В МЭА назвали темпы роста мировой торговли СПГ в 2023 году минимальными с 2014 года

Рост был обусловлен главным образом предложением со стороны США, на долю которых пришлось 87% прироста мировых объемов СПГ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объем мировых торгов СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. В 2024 году прогнозируется рост на 3,5%.

"Мировая торговля СПГ увеличилась на 2% в годовом исчислении (или на 12 млрд куб. м) в 2023 году. Это самые низкие темпы роста с 2014 года, если не считать исключительного сокращения в 2020 году. Рост был обусловлен главным образом предложением со стороны США, на долю которых пришлось 87% прироста мировых объемов СПГ. Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал по росту спроса на СПГ, на долю которого пришелся практически весь прирост импорта", - говорится в отчете.

При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.

"По нашим прогнозам, в 2024 году мировая торговля СПГ увеличится примерно на 3,5% (или на 18 млрд куб. м). Ожидается, что на Африку придется почти треть дополнительных поставок СПГ", - отмечают в МЭА. При этом около четверти дополнительных поставок СПГ поступят из США и Мексики, что ниже предыдущих оценок агентства.

Однако потенциальные задержки ввода в эксплуатацию новых заводов по сжижению, напряженный геополитический контекст и проблемы с транзитом через Панамский и Суэцкий каналы несут определенные риски для газового рынка, подчеркивается в отчете. Кроме того, неблагоприятные погодные условия (включая более холодную, чем в среднем) могут способствовать ужесточению рыночных условий и волатильности цен.