Эксперт: разработка Колмозерского месторождения обеспечит 55% потребности РФ в литии

Проект разработки месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тыс. тонн в год

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Проект разработки Колмозерского месторождения лития позволит обеспечить 55% потребности России в карбонате лития к 2030 году, сообщил в ходе геологической питч-сессии "Проекты в области недропользования" в ходе Дня экологии на международной выставке-форуме "Россия" главный геолог "Полярного лития"(совместное предприятие "Норникеля" и Росатома) Валентин Кряжев.

"Проект по разработке Колмозерского месторождения лития, по мнению Росатома, обеспечит 55% потребности Российской Федерации в карбонате и гидроксиде лития", - сказал он. Из материалов компании следует, что проект обеспечит вклад по импортозамещению карбоната лития в России к 2030 году на 55%.

Открытое в 1947 году Колмозерское - наиболее перспективное российское литиевое месторождение, которое также содержит бериллий, ниобий и тантал. Расположено в Мурманской области. Лицензию на разработку Колмозерского месторождения "Полярный литий" получил в 2023 году. Проект разработки месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тыс. тонн в год. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

В октябре 2023 года гендиректор "Полярного лития" Игорь Демидов сообщил, что компания планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию первую очередь Колмозерского горно-обогатительного комбината.