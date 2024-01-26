Совет директоров Росбанка одобрил назначение нового председателя правления банка

Этот пост занял Николай Сидоров

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Николая Сидорова председателем правления Росбанка. Он заменит в этой должности Наталью Воеводину, говорится в пресс-релизе Росбанка.

"Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Николая Сидорова председателем правления Росбанка. Назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Николай Сидоров заменит в этой должности Наталью Воеводину, проработавшую в Росбанке более 5 лет", - говорится в сообщении.

Наталья Воеводина занимала пост председателя правления Росбанка с ноября 2022 года, сменив на должности Илью Полякова. Пресс-служба банка отметила, что перед Воеводиной стояла задача обеспечить стабильность бизнеса и вывести банк на новую траекторию развития после смены акционерного капитала и новых внешних вызовов. "Наталья успешно справилась с поставленной задачей. Сейчас Росбанк демонстрирует рост бизнеса лучше рынка и выше показателей стратегии, принятой в 2022 году. Совет директоров выразил благодарность Наталье за проделанную работу и вклад в развитие банка", - говорится в сообщении.

Выполнение новых задач и разработку обновленной стратегии банка совет директоров поручает новому председателю правления. "Николай Сидоров - известный на рынке финансист и топ-менеджер, проработавший более 20 лет в банковской и страховой отраслях. У Николая есть опыт работы в традиционном банкинге, маркетплейсе страховых услуг, кратного роста активов компании. Николай Сидоров является членом совета директоров Росбанка, председателем одного из ключевых комитетов", - следует из релиза банка.

Совет директоров выразил уверенность, что под руководством Николая Сидорова Росбанк продолжит укреплять свои позиции на рынке финансовых услуг и развивать новые направления бизнеса.

Николай Сидоров более 20 лет работал на руководящих должностях в финансовом секторе, из них 9 лет - председателем правления Абсолют банка. С 2020 года развивал платформу online-страхования Mafin. С января 2023 года является независимым членом совета директоров Росбанка, председателем комитета по рискам, а также членом комитетов по стратегии и вознаграждениям совета директоров.