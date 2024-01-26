Открытие рейса Минск - Архангельск могут проработать в ближайшее время

Посол Белоруссии Дмитрий Крутой пригласил губернатора региона Александра Цыбульского посетить республику с визитом

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой надеется, что вопрос организации прямого авиарейса Минск - Архангельск будет проработан в ближайшие месяцы. Об этом он заявил на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

"Я уполномочен от лица руководства страны пригласить вас с визитом в нашу республику. И было бы идеально, если бы мы в ближайшие два месяца отработали тему прямого авиасообщения, чтобы губернатор красиво прилетел с первым рейсом в Минск. Постараемся, чтобы это получилось", - приводит слова посла издание "СБ. Беларусь сегодня".

Губернатор российского региона сообщил, что ранее областной Минтранс провел совещание по вопросу открытия рейса с представителями Национального аэропорта Минск и архангельской авиакомпании "Смартавиа". "Понимание по открытию этого направления есть, сейчас специалисты проведут расчеты по его себестоимости и возможной загрузке. Уверены, что в этом году проект надо запустить, он будет интересен и для жителей Беларуси, и для жителей нашего региона", - сказал Цыбульский.

Ранее посольство Белоруссии в РФ сообщило о том, что белорусская сторона прорабатывает вопросы открытия прямых рейсов "с десятком регионов" России.