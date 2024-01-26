МЭА спрогнозировала рост добычи газа в России в 2024 году на 4%

По информации агентства, показатель может составить 664 млрд куб. м

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Добыча газа в России в 2024 году может вырасти примерно на 4% и составить 664 млрд куб. м, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

По оценке МЭА, в 2023 году Россия сократила добычу газа на 5% - до 640 млрд куб. м.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия в 2023 году снизила добычу газа на 5,5%, до 636,7 млрд куб. м, а экспорт трубопроводного газа России составил 91,4 млрд куб. м.

При этом потребление газа в РФ в 2024 году может вырасти на 2% - до 503 млрд куб. м, прогнозирует МЭА.

Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, подготовленному Минэкономразвития, добыча газа в России в 2023 году снизится на 5%, до 642 млрд куб. м. При этом по базовому прогнозу добыча газа в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 707,5 млрд куб. м.