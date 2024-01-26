В МЭА считают, что КНР к 2025 году может более чем удвоить мощности хранения газа

Показатель может достичь до 55-60 млрд куб. м, сообщили в агентстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Китай к 2025 году может увеличить свои мощности хранения природного газа и сжиженного природного газа (СПГ) более чем в два раза, до 55-60 млрд куб. м. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Проект [газовой] стратегии также предусматривает развитие управления спросом и ускорение строительства инфраструктуры импорта, хранения и транспортировки. Это согласуется с целью Китая более чем удвоить мощности по хранению газа и СПГ в стране до 55-60 млрд куб. м к 2025 году", - сказано в отчете МЭА.