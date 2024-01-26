В Бундестаге заявили, что направленная на энергопереход энергополитика обречена на провал

Депутат от фракции "Альтернатива для Германии" отметил, что в условиях самых высоких цен на электроэнергию в мире в ФРГ началась деиндустриализация в энергоемких отраслях, производство в химической промышленности сократилось, как и в других областях

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Энергетическая политика, целью которой является переход к использованию возобновляемых источников энергии, обречена на провал. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

"Энергетическая политика, направленная на так называемый энергетический переход, обречена на провал. Мы наблюдаем снижение надежности электроснабжения <...>, увеличение числа отключений электроэнергии в миллисекундном масштабе или растущий риск отключения потребителей и предприятий", - отметил Котре. Причиной этого, по его мнению, являются случайные и зависящие от погоды формы энергии ветра и солнца, которые не могут поставляться по требованию.

"Существует нехватка емкостей для хранения энергии, которая также не может быть получена с использованием водорода. В условиях самых высоких цен на электроэнергию в мире в ФРГ началась деиндустриализация в энергоемких отраслях, производство в химической промышленности сократилось, как и в других областях", - подчеркнул депутат. Таким образом, по его словам, "у Германии нет проблем с отсутствием стратегии в рамках идеологически мотивированной энергетической политики". "Стратегия строительства электростанций, обещанная еще в прошлом году, отсутствует, поскольку даже федеральное правительство не может спланировать или профинансировать необходимые для этого чудовищные расходы", - резюмировал Котре.

"Прежде чем будет реализована братская могила стоимостью в €1 млрд для новых газовых электростанций, которые должны поддерживать ветряные мельницы и солнечную энергию, Германия станет банкротом, и тогда будет понятно, что ФРГ не может выжить без атомных и угольных электростанций", - заключил депутат.

Ранее глава крупнейшего энергетического концерна ФРГ E.ON Леонард Бирнбаум подверг критике правительство Германии за отсутствие генерального плана по энергетике. Вместо этого, по его словам, правящая коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия) занимается второстепенными вопросами, такими как запрет газовых котлов и определение зеленого водорода. При этом глава E.ON упомянул о проблеме с нехваткой источников энергии. Ответ на проблему с мощностями и изменением климата, по мнению Бирнбаума, не может заключаться в том, что Германия снова полностью перейдет на уголь.