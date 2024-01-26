Рост ВРП Нижегородской области в 2023 году ожидается на 10%

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что обрабатывающий сектор также показывает рост на 13%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают на рост валового регионального продукта (ВРП) в 2023 году на 10%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на международной выставке-форуме "Россия".

"Около 10% рассчитываем получить рост ВРП в 2023 году", - сказал он.

Никитин отметил, что обрабатывающий сектор в регионе также показывает рост. "У нас обрабатывающий сектор в два раза выше среднероссийского, рост на 13%. <…> Общая промышленность <…> [показывает рост] около 9,5%", - пояснил он.

Ранее Никитин сообщал, что Нижегородской области по итогам 2022 года удалось сохранить объем ВРП при ожидаемом весной снижении на 7,8% из-за санкционного давления.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.