Поставки в Россию куриных яиц из Турции достигли 2,2 млн штук

По данным Россельхознадзора, ввезены очередные партии в количестве 38 тонн

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Очередные партии пищевых яиц из Турции ввезены в Россию в количестве 633,6 тыс. штук, по состоянию на 26 января в РФ ввезено 2,2 млн яиц из этой страны. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"26 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены очередные партии пищевого яйца из Турции в количестве 38 тонн (633,6 тыс. шт.) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 26 января в Россию из Турции ввезено 2,2 млн шт. пищевых яиц", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство также сообщило о том, что очередная партия пищевых яиц из Азербайджана была ввезена в Россию в количестве 306 тыс. штук, по состоянию на 26 января в РФ ввезено 4,5 млн яиц из Азербайджана.

Поставки импортных яиц призваны стабилизировать ценовую ситуацию в этом сегменте. По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 16 по 22 января 2024 года цены на них снизились на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.