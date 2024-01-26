Производитель "Атома" рассчитывает привлечь более 30 млрд рублей инвестиций в 2024 году

Средства пойдут в том числе на разработку и внедрение операционной системы "Атом ОС", рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Кама" Анатолий Кияшко

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Производитель "Атома" АО "Кама" рассчитывает в 2024 году привлечь из различных источников более 30 млрд рублей, в том числе на разработку и внедрение операционной системы "Атом ОС". Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Кама" Анатолий Кияшко.

"Есть определенные проблемы и планы на 2024 год - в частности, по привлечению гранта по статусу ОЗП [особо значимого проекта] <…>, фабрика проектного финансирования в работе. Также актуально привлечение инвестиций от частных инвесторов - привлекаем на общую сумму 31 млрд рублей", - сказал Кияшко в рамках стратегической сессии в целях выработки ключевых направлений развития субъектов РФ, которая проходит в Казани.

По его словам, финансирование необходимо в том числе для завершения разработки операционной системы "Атом ОС", которая может применяться в будущем и другими отечественными производителями электромобилей.

В свою очередь генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в ВЭБ.РФ) Александр Павлов отметил, что проект "Атом" соответствует требованиям фонда. "Мы на такие проекты можем предоставлять грантовое финансирование до 6 млрд рублей, поэтому рассчитываем, что сейчас, во второй волне отбора, проект тоже будет представлен и мы здесь можем оказать такую поддержку внутри <...> ВЭБ.РФ", - сказал Павлов.

Как сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ, РФРИТ профинансировал 14 IT-проектов Татарстана на сумму более 1,4 млрд рублей. Общая стоимость проектов составила 2,5 млрд рублей. Шесть проектов уже работают и решают задачи по развитию городской экономики, еще восемь находятся на стадии реализации, в том числе на крупных промышленных предприятиях. "Всего РФРИТ с 2019 года поддержал 183 компании на общую сумму более 28,8 млрд рублей, включая 22 особо значимых проекта на сумму более 17 млрд рублей", - говорится в сообщении.