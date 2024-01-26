Spiegel: Deutsche Bahn выплатила пассажирам рекордные €132 млн в 2023 году

Как пишет журнал, основанием для этого стали задержки и отмены поездов в 2023 году, которые частично были спровоцированы забастовками

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn выплатил пассажирам рекордные €132 млн в виде компенсаций за задержки и отмены поездов в 2023 году, которые частично были спровоцированы забастовками. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

По его информации, "из-за четырех забастовок в прошлом году Deutsche Bahn пришлось выплатить пассажирам рекордные суммы в виде компенсаций в размере €132,8 млн". В 2022 году компания выплатила €92,7 млн, что на 43% меньше, чем в 2023.

Представитель компании отметил, что пассажиры железнодорожного транспорта пользуются самыми щедрыми правилами среди всех видов транспорта, пишет журнал. Так, в случае отмены поездов из-за забастовок стоимость билета возвращается в полном объеме, при задержке поезда на один час и более - четверть суммы, на два часа и более - половина. В 2023 году только в 64% случаев поезда достигли остановок дальнего следования вовремя.

С 9 по 12 января GDL уже проводил общенациональную забастовку. Концерн Deutsche Bahn попытался удержать машинистов от новой стачки, сделав им следующие предложения: сокращение работы на 1 час с 1 января 2026 года, поэтапное повышение заработной платы - на 4,8% с августа 2024 года и еще на 5% с апреля 2025 года. Кроме того, сразу же после заключения соглашения компания была готова выплатить компенсационную премию в связи с ростом инфляции. Однако эти предложения не устроили GDL. Профсоюз объявил о проведении с 23 по 29 января очередной общенациональной забастовки, которая грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии.