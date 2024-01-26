Бундесбанк спрогнозировал, что слабая фаза экономики ФРГ продолжится в 2024 году

Согласно заявлению Германского федерального банка, признаки того, что промышленный внешний спрос уже достиг своего минимума, не подтвердились

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) полагают, что слабая фаза экономики ФРГ продолжится и в 2024 году, восстановление задерживается.

"В целом, экономические показатели Германии в первом квартале 2024 года могут в лучшем случае остаться на прежнем уровне", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка. Таким образом, ожидаемое восстановление будет отложено. "В целом, экономика в настоящее время немного слабее, чем ожидалось в декабрьском прогнозе. Признаки того, что промышленный внешний спрос уже достиг своего минимума, не подтвердились", - отметили в Бундесбанке.

В своем декабрьском прогнозе Германский федеральный банк исходил из того, что ВВП страны вырастет на 0,4% в 2024 году после снижения в 2023 году. В среднесрочной перспективе Бундесбанк вновь ожидает несколько более высоких темпов роста: на 1,2% в 2025 году и на 1,3% в 2026 году. Согласно предварительным данным Федерального статистического ведомства ФРГ, экономика Германии в 2023 году впала в рецессию: ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%.

В качестве причин спада в четвертом квартале 2023 года Бундесбанк назвал, среди прочего, дальнейшее снижение иностранных заказов для германской промышленности. Кроме того, возросшие финансовые затраты привели бы к сокращению инвестиций, особенно в жилищное строительство. "Неопределенность в отношении будущих направлений фискальной и климатической политики, вероятно, также повлияла на экономические показатели", - пишет Бундесбанк. Потребители по-прежнему проявляют осторожность и вряд ли увеличат свои потребительские расходы в конце года. Ожидается, что уровень инфляции "заметно снизится" в начале 2024 года.

Ранее мюнхенский Институт экономических исследований Ifo сообщил, что экономика Германии "застряла в рецессии", индекс делового климата падает второй месяц подряд. В начале года настроения среди компаний еще больше ухудшились. Индекс делового климата Ifo упал до 85,2 пункта в январе после 86,3 пункта в декабре. Ожидания компаний на ближайшие месяцы вновь оказались более пессимистичными. Индекс делового климата Ifo подсчитывается на основе опроса около 9 тыс. предприятий Германии и считается основным показателем, описывающим конъюнктуру экономики ФРГ.